Янукович в США: инвесторам будут созданы все условия

В Украине будут созданы все условия для эффективной работы инвесторов. Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович в Нью-Йорке во время встречи с представителями американских деловых кругов, сообщает его официальный сайт.

Глава государства пригласил бизнесменов к активному сотрудничеству. Президент Украины подчеркнул, что сейчас в Украине продолжается регуляторная реформа, целью которой является сокращение разрешительной системы примерно на 90%. «Речь идет о революции в этом направлении», - отметил он.

По словам Виктора Януковича, украинская власть хорошо понимает, что создание условий для комфортной и эффективной работы инвесторов прежде выгодно для самой Украины. «Мы на уровне законодательства будем создавать такую систему, которая бы соответствовала современным европейским стандартам», - сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что в результате реформ бизнес должен получить прозрачные правила игры и равные условия для всех. «Хочу вас заверить: путь реформ, который выбрала Украина, будет постоянно улучшать условия работы инвесторов. Это наша цель», - сказал Глава Украинского государства.

Виктор Янукович особо подчеркнул, что в Украине уже работает принцип государственно-частного партнерства, и в дальнейшем его применение будет только расширяться.

Во встрече приняли участие представители ряда ведущих компаний США, работающих в сферах энергетики, сельского хозяйства, пищевой промышленности, банковской сфере и других.