В КГГА объяснили: 100 метров - это будет ограничение для певцов и верующих

Нормы проекта решения о проведении в Киеве массовых общественных мероприятий, опубликованного на сайте столичной городской администрации, не распространяются на митинги и демонстрации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, об этом заявила начальник Главного управления по вопросам внутренней политики и связей с общественностью Марина ХОНДА.

«Положение о порядке организации и проведения негосударственных массовых общественных мероприятий касается только культурных, спортивных, оздоровительных, просветительских, религиозных и других мероприятий, телесъемок и концертов. В пункте 1.3 проекта Положения четко указано, что его действие не распространяется на проведение массовых акций, митингов и демонстраций в порядке статьи 39 Конституции Украины, которая гарантирует право граждан собираться мирно, без оружия и проводить митинги, походы, демонстрации», – уверяет М.ХОНДА.

По ее словам, указанное положение призвано упорядочить проведение разного рода мероприятий, в частности, заблаговременно подготовить соответствующее распоряжение, оформить необходимые разрешения, например, на временное нарушение благоустройства, обеспечить дежурство автомобилей скорой, уборки территории, организацию движения транспорта и тому подобное.

М.ХОНДА отметила, что действующее положение не выполняется, в него вносилось довольно много изменений и дополнений.

«Важно подчеркнуть, что городские власти даже не пытались каким-то образом урегулировать вопрос проведения акций, митингов, предусмотренных статьей 39 Конституции Украины, поскольку не имели на это полномочий. Это вопрос исключительно в компетенции Верховной Рады», – подчеркнула М.ХОНДА.

Как сообщал УНИАН, на сайте киевских властей 20 сентября был опубликован проект решения Киевсовета о новом порядке организации и проведения негосударственных массовых общественных мероприятий политического, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и другого характера, кино- и телесъемок в городе Киеве. Согласно документу, проведение указанных мероприятий, в частности, возле зданий, в которых размещаются государственные органы власти или местного самоуправления, будет разрешаться на расстоянии не менее 100 метров.

Также проектом решения предусмотрен ряд оснований для отказов организаторам в предоставлении разрешения на проведение массовых мероприятий.