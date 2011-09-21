Янукович рассказал, почему каждый четвертый украинец бросил курить

Внедряемая в Украине широкомасштабная программа реформ направлена на создание таких условий жизни, при которых люди будут с уверенностью смотреть в будущее, заботиться о своем благополучии и здоровье. Об этом, как сообщает пресс-служба Президента Украины, Виктор Янукович заявил в своем выступлении на заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбы с ними.

По словам главы Украинского государства, приоритетом реформы системы здравоохранения в Украине на ближайший год является модернизация системы первичной медицинской помощи. «Для многих украинских регионов это будет означать возрождение сельской медицины, которая, к сожалению, все еще находится в сложной ситуации. Так, мы максимально приблизим медицинскую помощь к гражданину, обеспечим профилактику и раннее выявление неинфекционных заболеваний», - отметил Президент Украины.

Еще одним приоритетом государственной политики Украины Виктор Янукович назвал борьбу с табакокурением. «Украина одной из первых в Восточной Европе подписала соответствующую Рамочную конвенцию Всемирной организации здравоохранения. Благодаря повышению акциза, более жестким требованиям к торговле, запрету рекламы, ограничению курения в общественных местах уже есть ощутимые результаты: можно утверждать, каждый четвертый бросил курить», - подчеркнул глава государства.

Президент Украины в своем выступлении также отметил успех политики, направленной на борьбу с травматизмом на дорогах. По его словам, благодаря комплексным мерам за три года количество погибших в результате ДТП в Украине уменьшилось в 2,4 раза.