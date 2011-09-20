«Свобода» заявляет о задержании милицией активиста

20 сентября во время акции протеста против отмены льгот для 16 категорий граждан милиция задержала члена Всеукраинского объединения «Свобода» Дениса НОВИКОВА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Свободы».

По их данным, сейчас Д.НОВИКОВ находится в отделе милиции на улице Грушевского. Подробности выясняются.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 сентября, участники митинга возле Верховной Рады пытались прорваться в помещение парламента.

Они прекратили штурм парламента только после того, как к ним вышли на переговоры представители фракций большинства и пообещали, что на этой неделе Верховная Рада не будет принимать в целом закон, который отменяет льготы для ряда граждан. Участникам акции протеста также сообщили о договоренности создать рабочую группу для доработки соответствующего законопроекта.

Позже милиция сообщила, что начала документирование фактов нарушений общественного порядка, которые произошли во время митинга возле Верховной Рады.

«На данное время установлена личность призывавшего граждан к активным действиям», сказали в милицейском главке, отметив, что пока правоохранители никого из граждан, виновных в совершении нарушений общественного порядка, не задерживали.