По поручению Тимошенко подан закон о газе внутренней добычи

Фракция «БЮТ-Батькивщина» предлагает Верховной Раде законодательно закрепить, что газ внутренней добычи не должен идти на экспорт.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», этот документ внесен на рассмотрение парламента с целью недопущения роста тарифов в жилищно-коммунальном хозяйстве и для социальной защиты самых бедных слоев людей.

На сегодняшний день, отмечают авторы законопроекта, газодобывающие предприятия не осуществляют продажу для потребностей населения всего товарного природного газа, добытого на основании специальных разрешений на пользование недрами, а фактически занимаются экспортом собственных избытков дешевого отечественного газа по мировым ценам, получая сверхдоходы.

«Чтобы исправить эту ситуацию, по поручению Юлии ТИМОШЕНКО народным депутатом Украины Сергеем ПАШИНСКИМ зарегистрирован законопроект № 9155 «О внесении изменений в Закон Украины «Об основах функционирования рынка природного газа», - отмечают в партии.

Законопроектом предусмотрен полный запрет на экспорт газа украинской добычи теми предприятиями, доля государства в уставном фонде которых составляет 50 процентов и более, и направление его исключительно на потребности населения и жилищно-коммунального хозяйства, также предлагается ограничить рентабельность таких газодобывающих предприятий до 15%.

«Мы убеждены, что принятие данного законопроекта защитит население от роста тарифов на энергоносители, в том числе на электрическую, тепловую энергии и цен на импортированный природный газ», - подчеркнул С.ПАШИНСКИЙ.