Королевская: 20 лет вступаем в какую-то Европу, которую придумала себе власть

Украинская власть должна немедленно отойти от политики двойных стандартов для развития европейской перспективы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила председатель парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, народный депутат Украины (фракция «БЮТ – Батькивщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в ходе выступления на 8-м ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии (YES).

«Украина должна прекратить жить двойными стандартами. Их на пути к европейской перспективе в нашей стране быть не должно. И это главное задание украинских политиков, которые придут на смену действующей власти. Мы обязаны стать не просто независимой, но и самостоятельной страной. Главная стратегическая цель нашего государства – это европейские стандарты качества жизни граждан», - отметила она.

«Мы не можем больше жить на обещаниях власти войти в европейскую семью. 20 лет мы вступаем в какую-то Европу, которую придумала себе власть. Но куда именно мы "вступали" все это время? В реальности мы попали в западню из двойных стандартов. В руководстве страны постоянно упоминают европейские ценности: уважение прав человека, демократические принципы политики и верховенство закона. Однако политической конкуренции они предпочитают политические репрессии. И уголовное дело против Юлии ТИМОШЕНКО – самый яркий тому пример», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, сегодня в Украине «вместо экономических свобод и конкуренции – карикатурный капитализм и избирательная экономика, стержнем которых является коррупция и теневая монополизация рынков. Декларируется социальная справедливость, а расслоение общества на очень богатых и бедных лишь растет».

«Возможно, власть действительно думает, что проводит реформы. Вот только все остальные видят в них лишь глобальную мистификацию для внешнего мира. А в стране это просто ширма для углубления системной коррупции и государственного рейдерства. Отставание нашей страны по важнейшим мировым параметрам - это результаты политики двойных стандартов», - добавила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 15-18 сентября в Ливадийском дворце проходит 8-я Ялтинская ежегодная встреча "Украина и мир: общие вызовы, общее будущее", организованная Ялтинской европейской стратегией (YES) в партнерстве с Фондом Виктора ПИНЧУКА.

В ходе саммита YES более 200 представителей политических, деловых и общественных кругов из более чем 20 стран мира обсудят основные глобальные вызовы и их влияние на Европу и Украину, новый мировой порядок в эпоху перемен, возможности и вызовы для инвестиций в Украине, а также пути для сбалансирования мировой экономки. Кроме того, темами дискуссий станут отношения Украины с Европейским Союзом и перспективы Украины в современном мире. На форуме также будет обсуждаться роль России в глобальных процессах и международных отношениях, а также модели модернизации страны.