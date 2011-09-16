Круглый стол «Кто выиграет от земельной реформы в Украине?»

Во вторник, 20 сентября, в 11.00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Кто выиграет в результате реализации земельной реформы в Украине?».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

Какими должны быть первые шаги украинской власти в ходе реализации земельной реформы?

Как отразится открытие рынка земли и реализация земельной реформы на сельском хозяйстве Украины и украинском селе?

Европейский опыт открытия рынка земли. Каких ошибок необходимо избежать Украине в ходе реализации земельной реформы и открытия рынка земли?

Насколько изменится привлекательность украинского рынка земли и сельского хозяйства Украины для европейских инвесторов после реализации земельной реформы?

Участники круглого стола:

1. Жан-Жак ЭРВЕ – советник Правления по вопросам сельского хозяйства банка Credit Agricole Вank.

2. Сергей СВЯТКО – советник министра аграрной политики Украины, директор ГП «Земельный фонд».

3. Валерий БЕВЗЕНКО – народный депутат Украины, заместитель главы Комитета ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

4. Геннадий НОВИКОВ – председатель Аграрного союза Украины.

5. Борис БЕРЕНШТЕЙН – председатель Ассоциации «Союз бирж Украины».

6. Народные депутаты Украины.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).