Наливайченко: Заказчики убийства Гонгадзе должны быть наказаны

Украинская общественность о требует справедливого решения суда по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Наша Украина», об этом заявил председатель политсовета партии Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в связи с очередной годовщиной со дня исчезновения Г.Гонгадзе.

«Наша Украина» настаивает, чтобы судебный процесс по делу Г.Гонгадзе проходил открыто и беспристрастно, чтобы были обнародованы обвинительные заключения, а СМИ получили возможность наиболее полно информировать общество об этом суде.

«Мы считаем не обоснованным решение суда и прокуратуры относительно закрытости этого процесса. Только открытый судебный процесс дает шансы установить и привлечь к ответственности настоящих заказчиков убийства журналиста», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его мнению, логической точкой в деле должно стать наказание заказчиков этого преступления, тогдашних высокопоставленных чиновников, которых поименно назвал подсудимый экс-генерал МВД Алексей ПУКАЧ. «Никакие конъюнктурные интересы нынешней власти не должны воспрепятствовать этому наказанию», - заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он подчеркнул, что судебное решение даст ответ на вопрос, каким государством быть Украине, способна ли нынешняя власть придерживаться европейских демократических стандартов, уважать права граждан и свободу СМИ, будут ли украинские журналисты защищены от произвола чиновников.