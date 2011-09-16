Томенко: в противовес "Русскому миру" нужно защищать украинский

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко считает, что сегодня одной из главных задач для оппозиции и общественности является защита «украинского мира» в Украине.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, политик сказал, отвечая на вопрос крымских журналистов о том, насколько правильным с точки зрения государственных или национальных интересов является попытка сделать едва ли не государственной идеологией так называемую концепцию «русского мира», которую навязывают соседние государства и которую активно поддерживают много высокопоставленных лиц в правительстве Украины.

Н.ТОМЕНКО заявил, что «это не просто вредит национальным интересам, это ликвидирует сам смысл существования Украинского государства». По его словам, пока еще от этого спасает только то, что «во власти конкурируют разные стратегии: кто-то строит «русский мир» и нашел себе вместо Ленина и Сталина нового вождя в лице Патриарха КИРИЛЛА. Кто-то строит «донецкий мир» и, получив должность в регионе или в конкретном ведомстве, свозит из Донецкой области всех друзей и родственников, чтобы максимально монополизировать влияние на данном направлении деятельности. А кто-то строит мир для «своих людей», пытаясь максимально использовать бюджетные средства и полномочия для родственников, компаньонов или собственных коммерческих структур».

Подытоживая, Н.ТОМЕНКО отметил, что именно поэтому одним из приоритетов оппозиции и общественности сегодня является защитить украинский мир в Украине, как бы это парадоксально ни звучало. «Сегодня сохранение украинских ценностей, украинской культуры, украинского языка является одним из главных приоритетов и одной из главных задач, которые должно объединить все демократические политические партии, позиционирующие себя как украинские и европейские», - подчеркнул он.

Находясь в Крыму, заместитель председателя ВР планирует посетить Украинскую школу-гимназию в городе Симферополе, где он презентует просветительские проекты Фонда «Рідна країна». Кроме того, Н.ТОМЕНКО примет участие в записи программы на телекомпании «Черноморка».