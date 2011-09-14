«Батьківщина» собирает подписи против пенсионной реформы

В центре Луганска активисты партии «Батьківщина» начали сбор подписей граждан под требованием отменить пенсионную реформу.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской областной партийной организации ВО «Батьківщина».

Сбор подписей проиходит в палатке-общественной приемной народного депутата Наталии КОРОЛЕВСКОЙ, которая установлена возле памятника Тарасу Шевченко.

«Вся страна видела, с какими нарушениями принималась эта псевдореформа в Верховной Раде. Кроме того, закон о пенсионной реформе существенно ухудшил социальное положение наших граждан, чем нарушил ряд положений Конституции Украины. Необходимо в кротчайшие сроки отменить антинародную пенсионную реформу. Призываем всех луганчан прийти и защитить свое право на пенсию», - отмечают активисты, которые постоянно дежурят в палатке.

Комментируя начало акции и принятие закона о пенсионной реформе, глава Луганской областной партийной организации ВО «Батьківщина» Ирина ВЕРИГИНА заявила, что «политики, голосовавшие за данный псевдо-закон, преследовали лишь две цели - получить кредит от МВФ и создать очередное МММ на базе негосударственных пенсионных фондов».