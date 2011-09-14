"Тюрьму на Лонцкого” могут фактически уничтожить под видом передачи

Коллектив львовского Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого" призывает власть после переподчинения музея сохранить за ним все помещения.

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении Центру асследований освободительного движения.

Согласно сообщению, коллектив музея "Тюрьма на Лонцкого" об очередном поручении Президента Виктора ЯНУКОВИЧА о передаче заведения из сферы управления СБУ - Министерству культуры узнал из средств массовой информации.

Работники музея положительно воспринимают переход в сферу управления Минкульта, ведь еще с момента основания мемориала речь шла о передаче его Украинскому институту национальной памяти (сегодня уже практически ликвидированному).

Работники "Тюрьмы на Лонцкого" надеются, что в этом году поручение Президента будет выполнено, в отличие от прошлогоднего. Однако коллектив музея выражает обеспокоенность относительно механизмов передачи учреждения в подчинение Минкульту.

"Юридически музей до сих пор арендует помещение тюрьмы (экспозиционное) и рабочие комнаты у СБУ, хотя нам должны были передать их на баланс еще в 2009 году, – сказал директор Руслан ЗАБИЛЫЙ. – Соответственно, мы в который раз будем обращаться с требованием осуществить передачу Национального музея вместе с этими помещениями".

Он подчеркнул, что музей должен быть переведен в сферу управления Министерства культуры с сохранением за ним всех помещений, которые сегодня использует; полного состава коллектива, который создавал и развивает музей; тюремного двора, где погребали жертв пыток, и который является частью экспозиции и нуждается в проведении эксгумационных и археологических исследований; а также финансирования для обеспечения надлежащего уровня работы и развития Национального музея.

"В противном случае мы будем расценивать процесс передачи как фактическую попытку ликвидации уникального Национального музея, который имеет лишь два аналога в Европе, – подчеркнул историк. – Ведь как можно говорить о национальном музейном учреждении без главного экспозиционного объекта – тюрьмы и двора? Как представить "Тюрьму на Лонцкого" без ее коллектива, который при условиях полного отсутствия финансирования капитальных работ и изготовления экспозиции, собрал уникальные экспонаты и создал за неполные два года один из самых популярных музеев страны?".

Историк Владимир ВЯТРОВИЧ, член Наблюдательного совета музея, в период руководства которого архивом СБУ создавался мемориал "Тюрьма на Лонцкого", подчеркнул, что у Службы безопасности Украины и Министерства культуры есть все юридические основания и механизмы спокойно с сохранением достижений музея, кадров и имущества осуществить переподчинение учреждения.

«Тюрьма на Лонцкого» стала символическим местом упокоения миллионов невинных жертв нацистского и коммунистического режимов, и тысячи западноукраинских семей приходят сюда почтить их память. И мы знаем – Львов десятками лет добивался создания Мемориала, и теперь не допустит ни прямой, ни скрытой его ликвидации", – подчеркнул В.ВЯТРОВИЧ.

*** Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого" создан в бывшем застенке КГБ и гестапо, он один из трех в Восточной Европе (два других - это музей-тюрьма НКВД в Вильнюсе и музей-тюрьма Штази в Берлине). Музей по инициативе львовской общественности открыт 28 июня 2009 года, 14 октября он получил статус национального.

В 2010 началась передача музею в подчинение Украинскому институту национальной памяти, которая была остановлена правительством Николая АЗАРОВА.

В конце 2010 года музей должен был открыть экспозицию о преследовании диссидентов. Однако в сентябре 2010 года работники СБУ задержали директора музея Р.ЗАБИЛОГО, изъяв у него компьютер и жесткие накопители, провели обыск в музее, конфисковав у сотрудников 2 ноутбука с копиями исторических материалов, а также видеозаписи воспоминаний диссидентов, записанные в 2009-2010 годах, и документы, предоставленные диссидентами и полученные из заграничных архивов.

Невзирая на поручение Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА, в 2010 году правительство так и не возобновило действие распоряжения предыдущего правительства о передаче музея Украинскому институту национальной памяти, потому музей продолжает оставаться в структуре СБУ.

9 сентября 2011 года Президент Украины подписал поручение о передаче Национального музея "Тюрьма на Лонцкого" в сферу управления Министерства культуры Украины.