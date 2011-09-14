Нардеп видит единственную «радость» в мажоритарке: есть кому в глаза плюнуть

Народный депутат от «Нашей Украины» Виктор МАТЧУК отмечает, что лучшей системой выборов в Верховную Раду в нынешней ситуации являются открытые партийные списки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», такое мнение В.МАТЧУК высказал во время круглого стола в Институте Горшенина на тему: «Закон о выборах народных депутатов: за и против».

По словам В.МАТЧУКА, открытые списки дают возможность людям избирать конкретного депутата с учетом того, к какой политической силе он принадлежит. Кроме того, они уменьшают зависимость кандидатов от своего партийного лидера, потому что не он, а сами избиратели определяют, кто пройдет из партийного списка.

При этом В.МАТЧУК отметил то, что установить открытые списки на выборах в парламент обещал Виктор ЯНУКОВИЧ, когда был кандидатом в президенты. «Было бы хорошо, если бы он теперь выполнил хотя бы это одно предвыборное обещание. Тем более, что для этого обещания каких-то дополнительных средств из бюджета выделять не нужно», - заметил В.МАТЧУК.

Относительно законопроекта о выборах, который опубликован на сайте Министерства юстиции, депутат отметил, что документ имеет несколько огромных недостатков.

Первый из них – повышение проходного барьера для прохождения в парламент, что, по мнению В.МАТЧУКА, приведет к монополизации власти. Второй - установление мажоритарной системы выборов.

«Мажоритарка выгодна тем, кто рассчитывает, задействовав админресурс на округах, компенсировать потерю процентов по партийным спискам. Видят ли это люди в Украине? Очевидно, что также нет. Единственное, что может людям понравиться в мажоритарке, это то, что они увидят кандидата и уже после выборов будут знать, к кому персонально подойти, чтобы плюнуть в глаза. Потому что сегодня не совсем понятно, кому плевать», - заявил депутат.

В.МАТЧУК подчеркнул, что обсуждаемый сейчас проект закона о выборах в действительности является «проектом законопроекта», поскольку пока еще не зарегистрирован в Верховной Раде и еще может быть существенно изменен.