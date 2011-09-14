СБУ выдворила из Крыма россиянина, которому не нравятся порядки в Украине

Сотрудники Службы безопасности Украины выдворили старейшину казачьей общины «Соболь» Виталия ХРАМОВА, который, по информации спецслужбы, является гражданином РФ, на пароме из Крыма в Россию за призывы к разжиганию национальной, расовой и религиозной вражды и негативные высказывания о внутренней политике Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского Управления СБУ.

«За период пребывания в Крыму В.ХРАМОВ неоднократно являлся организатором, а также активным участником различного рода массовых акций, имеющих явно выраженный провокационный характер, направленных на разжигание межнациональной вражды. Кроме того, зафиксированы факты неоднократного непосредственного участия В.ХРАМОВА в создании конфликтных ситуаций, которые приводили к массовым нарушениям общественного порядка и физическим столкновениям с сотрудниками милиции», - говорится в пресс-релизе.

В СБУ утверждают, что действия В.ХРАМОВА противоречат Закону Украины «О статусе иностранцев и лиц без гражданства».

Крымское Управление СБУ 8 сентября вынесло постановление о выдворении В.ХРАМОВА за пределы Украины и запрете въезда в страну в течение 5 лет «ввиду совершения им действий, грубо нарушающих законодательство Украины».

Окружной административный суд Крыма, рассмотрев предоставленные СБУ, вынес 13 сентября постановление о немедленном принудительном выдворении В.ХРАМОВА из страны.

«14 сентября через паромную переправу "Крым - Кавказ" гражданин ХРАМОВ был выдворен на территорию РФ», - заявили в СБУ.