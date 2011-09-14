Литвин надеется, что бюджет-2012 «будет намного лучше»
15:10, 14 сентября 2011Политика
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Проект ожидает завтра
15 сентября в парламент поступит проект государственного бюджета на 2012 год.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом председатель ВР Владимир ЛИТВИН сказал во время презентации инвестиционного потенциала Житомирской области «Житомирщина инвестиционная» в Дипломатической академии в Киеве.
По его словам, есть все основания утверждать, что бюджет страны будет намного лучше, и есть убеждение в том, что он будет принят в начале декабря этого года. «Это делается для того, чтобы люди могли сформировать, сверстать жизнь на всей территории страны, включая начальное звено», - отметил В.ЛИТВИН.
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