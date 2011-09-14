Азаров сверяет планы правительства с пользователями Facebook

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отмечает, что пользователи Facebook одобряют его инициативу оборудовать все квартиры счетчиками тепла.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания Кабинета министров Украины.

«На днях на своей странице на Facebook я поделился с пользователями социальной сети нашими планами: за два года оборудовать все квартиры в стране счетчиками тепла. Вы знаете, завязалась очень бойкая дискуссия», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что граждане одобряют это решение и активно обсуждают, как лучше его воплотить в жизнь. «Многие пишут, что уже сейчас готовы даже за свои средства установить счетчик, но этому сопротивляются ЖЭКи и теплопоставляющие организации – потому что им тяжело будет покрывать свою бесхозяйственность. Например, Евгения АБРАМОВА подчеркивает необходимость в первую очередь вкладывать средства в модернизацию оборудования теплопоставляющих предприятий и обновление сетей», - отметил глава правительства.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что получил от граждан много отзывов, замечаний и предложений по поводу планов оборудовать все квартиры счетчиками тепла.

Премьер-министр объяснил, что индивидуальный учет тепла и модернизация предприятий теплокоммунэнерго - параллельные процессы, и это является составляющей энергетической стратегии государства, «которая имеет целью реальную энергетическую независимость и энергоэффективность европейского образца».

По словам Н.АЗАРОВА, правительство намерено создать условия и стимулы для такой работы, они предусмотрены программой социально-экономического развития и проектом госбюджета.

В целом премьер отметил, что граждане Украины живо реагируют на его записи на странице в Facebook. «Откуда такое убеждение? Из фактов, когда граждане заинтересованно и с чувством ответственности за судьбу страны предлагают власти новые продуктивные идеи, решения, проекты», - сказал Н.АЗАРОВ.