Встреча с участниками британской программы Львовского литфеста

В пятницу, 16 сентября, в 11:00 в книжном магазине «Є» (Львов, просп. Свободы 7) состоится встреча с гостями и участниками британской программы Львовского литературного фестиваля, а также презентация экспериментального литературного проекта «Городские импровизации».

Во встрече примут участие:

• шотландские поэтессы Кона МАКФИ та Софи КУК.

• представители львовской поэтической школы Остап СЛИВИНСКИЙ и Галина КРУК.

• львовский писатель Юрко ВИННИЧУК и британский автор графических романов (комиксов) Люк ПИРСОН (Luke Pearson).

Встречу организует Британский Совет в Украине. Вход свободный.

Четверо поэтов будут рассказывать о совместной поэтической резиденции, которая будет длиться во время фестиваля, и читать переводы украинских стихотворений на английский и британских – на украинский.

Британец Люк ПИРСОН и украинец Юрко ВИННИЧЕНКО презентуют результат работы над экспериментальным проектом «Городские импровизации» - воссоздание во Львове практики городских скетчей Чарльза Диккенса. Авторы представят свое общее виденье современного Львова в замальовках и текстах и поговорят о чрезвычайно интересном явлении современной литературы – графической новелле и романе.

Аккредитованы фестивалем представители прессы, которые пожалуют на событие, получат в подарок книгу Малколма БРЕДБЕРИ «Британский роман нового времени», которая только что вышла печатью в издательстве «Кальвария».

Веб-сайт художественной программы Британского Совета в Украине: www.britishcouncil.org.ua/arts.