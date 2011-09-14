Коммунист: национализация «Индара» не будет противоречить Конституции

С законодательной точки зрения вернуть инсулиновый завод «Индар» обратно в государственную собственность абсолютно реально - все правовые механизмы его возврата в государстве есть. Об этом УНИАН заявил народный депутат от КПУ Евгений ЦАРЬКОВ, комментируя сложившуюся вогруг инсулинового завода ситуацию.

По словам депутата, «механизм национализации существует в любой нормальной стране. Он есть в США, Франции, Италии, Испании. Если предприятия используются не по назначению и приносят ущерб государственной экономике, то их национализируют».

По мнению Е.ЦАРЬКОВА, в национализации завода «Индар» нет ничего, что противоречило бы Конституции и законам Украины. «Если сегодня комитет пересмотрит этот вопрос, то мы сможем вернуть государству производителя инсулина. Ведь это касается национальной безопасности страны. Когда «хвост начинает вилять собакой», диктовать свои цены, а самое главное - ставить под угрозу гарантии медицинской защиты населения, тогда однозначно необходимо возвращать государству его законный пакет акций», - подчеркнул депутат.

В парламенте на следующей пленарной неделе, по предположению депутата, будет создана временная следственная комиссия, в которую войдут представители всех фракций парламента для расследования ситуации вокруг инсулинового завода.

По мнению народного депутата от Партии регионов Валерия КОНОВАЛЮКА, ситуация с инсулиновым заводом «Индар» требует радикального вмешательства со стороны государства.

«У меня тоже возникает масса вопросов по этому заводу, в частности, почему уже 8 месяцев не проводились тендеры на закупку медицинских препаратов Министерством здравоохранения? Почему сегодня мы не ощущаем борьбы с теми коррупционными схемами, которые годами складывались в сфере закупки медоборудования и лекарств? Я думаю, что без ответа на эти вопросы говорить о реформах в сфере здравоохранения абсолютно бесполезно», - прокомментировал ситуацию В.КОНОВАЛЮК.

По его словам, государство имеет достаточно широкую правовую возможность влиять на события на заводе. «Но, к сожалению, не все законодательство в Украине выполняется, и это влияет на решение этих вопросов. Это уже системная проблема для страны. Я думаю, что тут необходимо усиливать ответственность и понимать, кто за этим стоит и кому это выгодно. Мы обязаны приложить все усилия, чтобы больные сахарным диабетом не ощущали того, что ситуация, сложившаяся вокруг «Индара», каким-то образом влияет на поставки инсулина», - резюмировал В.КОНОВАЛЮК.

Как сообщал УНИАН, ЗАО «Индар» основано 14 августа 1997 года в соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины «Об организации производства отечественных инсулинов». Предприятие выпускает свыше 60% инсулина, изготавливаемого в Украине.

Государство в 2000 году внесло свои 70,7% акций «Индара» в уставный фонд ГАК «Укрмедпром».

В 2008 году 70,7% акций завода приобрела компания Storke Holdings Limited. Это решение было оспорено в суде, и три года продолжалось судебное разбирательство.

Однако, по свидетельству очевидцев, в ночь на 8 июля 2011 года около сотни бойцов «Беркута» ворвалась на территорию завода, чтобы провести на завод представителей новых собственников предприятия. 11 июля пресс-служба предприятия со ссылкой на нового директора предприятия Евгения КОНОНЕНКО распространила сообщение, что предприятие работает в нормальном режиме.

27 июля бывшие руководители ЗАО «Индар» обратились с открытым письмом к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором просят принять меры для возвращения государству контрольного пакета акций этого предприятия.

В среду, 14 сентября, ситуацию вокруг «Индара» рассмотрит парламентский комитет по вопросам здравоохранения.