В Луганске "Свобода" протестует против приезда патриарха Кирилла

Луганская областная организация ВО «Свобода» 14 и 15 сентября проведет акции протеста против приезда Предстоятеля РПЦ, Святейшего патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЛОО ВО "Свобода".

Согласно сообщению, активисты «Свободы» намерены выразить протест против действий луганской власти, которая, по их мнению, узаконила на Луганщине церковь соседнего государства.

Своими действиями руководство Луганской области «нарушают ч.3 ст.35 Конституции Украины, которая гласит, что церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства и что ни одна религия не может быть признана государством обязательной», - говорится в сообщении.

Акция протеста состоится завтра, 14 сентября, на площади Горького, где расположен Свято-Владимирский собор, в котором Патриарх КИРИЛЛ проведет литургию, а 15 сентября - на Театральной площади.

Как сообщал УНИАН, глава Российской православной церкви патриарх КИРИЛЛ посетит Луганскую область 14-15 сентября.