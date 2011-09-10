Президент Польши посмотрел на дело Тимошенко глазами Януковича

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ оптимистично оценивает перспективы решения дела ареста бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом Б.КОМОРОВСКИЙ сказал после встречи с главой Совета Евросоюза Херманом Ван РОМПЕЕМ, сообщает его официальный веб-сайт.

«После разговоров с Президентом ЯНУКОВИЧЕМ у меня появилась ограниченная, но обоснованно оптимистичная точка зрения о перспективе развития ситуации (в Украине - УНИАН), также в контексте дела Юлии ТИМОШЕНКО”, - сказал президент председательствующей сейчас в Евросоюзе Польши.

Согласно сообщению, Б.КОМОРОВСКИЙ обсуждал с главой Советы Евросоюза ситуацию в Украине и подготовку саммита «Восточное партнерство», успех которого польский президент назвал важным для «европейской перспективы» украинцев.

Б.КОМОРОВСКИЙ сообщил, что в понедельник, 12 сентября, встречу с главой Совета Евросоюза проведет глава польского правительства Дональд ТУСК.

«Будем продолжать действия, направленные на успех «Восточного партнерства» в Варшаве и также выход Украины со сложной ситуации, в которой она оказалась, по мнению многих государств-членов ЕС, из-за дела ТИМОШЕНКО”, - сказал польский президент.

Он при этом назвал «стратегически важным» для Польши дело европейской интеграции Украины.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября Президент Польши провел телефонный разговор с главой Украинского государства Виктором ЯНУКОВИЧЕМ на тему договора об ассоциации Украины с Евросоюзом, которую украинские власти намерены подписать до 2012 года.

31 августа Б.КОМОРОВСКИЙ после встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ в польском городе Хель заявил, что «дело ТИМОШЕНКО» осложняет евроинтеграцию Украины.

На прошлых выходных глава французского МИДа Алан ЖЮППЕ назвал невозможной Ассоциацию Украины с ЕС без «положительного решения» дела арестованной в начале августа Ю.ТИМОШЕНКО.