О чем говорили Янукович и Коморовский?

Пресс-служба президента Польши не ответила на запрос УНИАН о вчерашнем разговоре Бронислава КОМОРОВСКОГО с президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, представитель пресс-службы не смог даже уточнить, по чьей инициативе состоялась эта беседа, отметив, что дополнительная информация может быть предоставлена не ранее понедельника, 12 сентября.

В коротком сообщении на своем сайте пресс-служба сообщает лишь о разговоре президентов, вспоминая одну из его тем - Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом.

«Темами бесед были, в частности, нынешнее состояние и условия переговоров по Соглашению об ассоциации Украины с ЕС", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вчера пресс-служба В.ЯНУКОВИЧА распространила информацию о том, что президент Украины обсудил со своим польским коллегой нынешнее состояние и перспективы переговорного процесса по заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Детали разговора не назывались.

3 сентября после неформального саммита министров иностранных дел государств-членов Евросоюза глава МИД Польши Радослав СИКОРСКИЙ заявил, что европейская сторона пока не будет срывать переговоры об ассоциации с Украиной из-за дела Юлии ТИМОШЕНКО.

В то же время, другой участник саммита глава МИД Франции Алан ЖЮППЕ сказал, что ратификация в случае подписания между Евросоюзом и Украиной соглашения о политической ассоциации будет зависеть от снятия «необоснованных обвинений» с Ю.ТИМОШЕНКО.

В декабре с.г. на саммите «Украина-ЕС» Киев надеется подписать соглашение об ассоциации с ЕС, которое включает создание зоны свободной торговли.