БЮТ: антисоциальный закон Кабмин проталкивает под другим номером

Правительство под другим номером внесло в Верховную Раду Украины проект закона, направленный на лишение социальных льгот, гарантий, компенсаций участников, детей войны, чернобыльцев и еще 15 категорий граждан. Об этом заявляет народный депутат Украины, фракция «БЮТ-Батьківщина» Елена ШУСТИК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, Е.ШУСТИК напоминает, что на минувшей сессии Верховной Рады Украины большинство побоялось рассмотреть законопроект «О гарантиях государства относительно выполнения решений суда». На этой неделе данный проект даже не был включен в повестку дня сессии. «У людей была надежда, что антинародный документ умер. Но не тут-то было. Власть видит цель – не видит препятствий! Сегодня законопроект вернулся в Верховную Раду под другим номером. Текст документа, по сути, не изменился», - заявляет Е.ШУСТИК.

По ее словам, Комитет ВР по вопросам правосудия кулуарно, без извещения представителей от оппозиции, провел заседание. В повестке дня один законопроект – «О гарантиях государства относительно выполнения судебных решений», регистрационный №9127, внесенный правительством. Депутат отмечает, что на момент рассмотрения проект даже еще не был зарегистрирован.

Е.ШУСТИК напоминает, что «невзирая на благородное название документа, здесь, в основном, речь идет об отмене конкретизированных объемов социальных гарантий пострадавшим от Чернобыльской аварии, ветеранам войны и труда, детям войны, жертвам нацистских преследований, работникам милиции, прокуратуры, государственной пожарной охраны, медицинским работникам и работникам культуры, горнякам и тому подобное (надбавки к пенсиям, размеры денежного вознаграждения, скидки на оплату жилья и коммунальных услуг и тому подобное), которые закреплены специальными законами.

«Размер и порядок предоставления социальный гарантий отдается на откуп Кабмину. Правительство на собственное усмотрение и, как говорят, в нужное время будет решать, предоставлять ли их вообще, и в каком размере. Уже сегодня каждый, кто подпадает под категорию «чернобыльцев», детей войны и бывших военнослужащих, на себе почувствовал «заботу» провластной команды. В июне большинство приняло изменения в государственный бюджет. Кабинету министров позволили корректировать ранее определенные законом размеры пенсионных выплат, компенсаций и доплат для людей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, лиц, уволенных с воинской службы, и детей войны», говорит депутат.

Е.ШУСТИК отмечает, что правительство уже уменьшило минимальный «порог» пенсий для инвалидов-ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС – они уже, в среднем, недополучают по 400 гривень. Детям войны недоплачивают по 25 гривень. Такая «экономия бюджетных денег» происходит вопреки Конституции, которая не позволяет сужать содержание и объем существующих прав граждан, отмечает представительница БЮТ.

По данным Е.ШУСТИК, государство задолжало гражданам более 100 миллиардов гривень по социальным выплатам. За этими деньгами люди идут в суды. Как следствие, на протяжении 2010 года в производстве местных административных судов находилось почти 1,3 млн. социальных дел, а это почти 70% общего количества.

Если все граждане, которым должны социальные средства, обратятся в Европейский суд, то государству не хватит годового бюджета, чтобы рассчитаться с ними.

По статистике ООН, 78% украинцев находятся за чертой бедности, лишь за последний год люди обеднели, по меньшей мере, на 10%.

Фракция «БЮТ-Батьківщина» осуждает такие действия власти по экономии средств за счет простых граждан, подчеркнула Е.ШУСТИК.