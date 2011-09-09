Генсек ООН пригласил Януковича на Заседание высокого уровня

Генеральный секретарь ООН Господин Ги-Мун пригласил Президента Украины Виктора Януковича на Заседание высокого уровня по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними при участии глав государств и правительств. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

«Хотел бы воспользоваться случаем и призвать Вас принять участие в Заседании высокого уровня. Рассчитываю, что благодаря Вам и Вашей преданности делу нам удастся решить проблему и сделать 2011 год определяющим моментом наших совместных усилий, направленных на прогресс всего человечества», – говорится в приглашении господина Ги-Муна, направленном Виктору Януковичу.

Заседание высокого уровня по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними состоится 19-20 сентября 2011 года в г. Нью-Йорк. На Заседании будет определен план действий по обеспечению эффективной профилактики неинфекционных заболеваний во всех странах и расширению доступа к лечению и осмотру по всему свету.