Плющ говорит, что у Рыбакова - золотая акция

Народный депутат Украины Иван ПЛЮЩ убежден, что без фракции «Реформы во имя будущего» Игоря РЫБАКОВА парламентское большинство невозможно. Об этом И.ПЛЮЩ заявил журналистам, сообщили УНИАН в пресс-службе фракции.

«Сегодня парламентское большинство таково, что если нет голосов двадцати депутатов от фракции «Реформы во имя будущего», которую возглавляет И.РЫБАКОВ, то 226 голосов не всегда набирается при голосовании за тот или другой законопроект. Поэтому фракция, можно сказать, владеет «золотой акцией» в парламенте», - сказал И.ПЛЮЩ.

При этом он отметил, что вступил во фракцию «Реформы во имя будущего», потому что доверяет ее лидеру И.РЫБАКОВУ. «Я считаю, что нельзя не доверять молодым... Мы уже воспитали новое поколение ровесников Независимости Украины. И.РЫБАКОВ чуть старше, но как можно ему не доверять? Как можно в нем сомневаться? Я считаю, что новой страну сделают только молодые", - сказал парламентарий.

По словам И.ПЛЮЩА, фракция «Реформы во имя будущего» будет поддерживать реформы правительства. «Хочу сказать, что мы будем поддерживать реформы правительства. Кабмин имеет исключительное право и возможность провести реформы. А мы не должны этого ломать», - сказал он и добавил, что у нынешнего состава Верховной Рады «хватит здравого смысла» провести ряд реформ еще в этом году, потому что все новации - очень необходимы государству.