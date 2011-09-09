Кириленко: начались манипуляции вокруг исключения депутатов из НУ-НС

Лидер парламентской фракции "Наша Украина - Народная Самооборона" Николай МАРТЫНЕНКО не голосовал за исключение из состава фракции 12 народных депутатов.

Об этом заявил народный депутат от НУ-НС, лидер партии «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО в эфире ТВі.

При этом В.КИРИЛЕНКО не смог объяснить причины таких действий главы фракции: "Он подтвердил сегодня публично, что решение принято легитимно, кворум был, все формальности соблюдены", - сказал депутат.

В то же время, по его словам, правящая политическая сила заинтересована сохранить в рядах НУ-НС депутатов, готовых с ней сотрудничать: "Власть начинает делать все для того, чтобы изменений во фракции НУ-НС не произошло, чтобы она всегда занимала половинчатую позицию", - отметил В.КИРИЛЕНКО.

Он заявил, что спикер Верховной Рады Владимир ЛИТВИН до сих пор не огласил решение об исключении из фракции НУ-НС 12 депутатов.

"Завтра (9 сентября) мы начнем с этого заседание Верховной Рады, требуя зачитать это заявление. И отсюда исходят все манипуляции, которые идут вокруг этого решения. Появился какой-то регламентный комитет, который к фракции НУ-НС не имеет никакого отношения, появились какие-то жалобы, появились какие-то якобы неточности в протоколе и якобы отсутствие кворума", - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он также добавил, что его не интересует статус лидера фракции: "Я не претендую на лидерство во фракции НУ-НС, меня это не интересует. Меня интересует, чтобы я ходил на заседания фракции, которая говорила бы в один голос", - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября на заседании фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» из состава фракции были исключены 12 народных депутатов. Основанием для исключения стали три критерия: вхождение народного депутата в провластную коалицию, поддержка «Харьковских соглашений», а также работа в органах исполнительной власти.

По этим критериями исключили Давида ЖВАНИЮ, Екатерину ЛУКЬЯНОВУ, Владимира МАРУЩЕНКО, Олега НОВИКОВА, Александра ОМЕЛЬЧЕНКО, Игоря ПАЛИЦУ, Владимира ПОЛЯЧЕНКО, Сергея ХАРОВСКОГО, Виктора ШЕМЧУКА, Николая КРУЦЯ, Владислава КАСЬКИВА и Сергея ВАСИЛЕНКО.