К Яценюку перешли четыре депутата из НУНС (фамилии)

В партию "Фронт Змін" вступили четыре депутата из НУНС. Об этом сообщил глава фракции НУНС в Верховной Раде Николай Мартыненко в эфире 5 канала, комментируя свое вступление в партию Арсения Яценюка.

"Вступили в партию, в частности, Руслан Князевич, Роман Ткач и Роман Зварыч. По состоянию на сегодня, но я думаю, что этот список продолжится", - приводит его слова Украинская правда.

Депутат уточнил, что представители "Фронта Змін" не собираются создавать группу.

"Нет никакого смысла в создании групп, но конечно будем координировать наши усилия в рамках фракции. Будет гораздо лучше, если наши четыре голоса будут в унисон голосовать со всей фракцией. Это лучший вариант. И, по крайней мере, я над этим буду работать", - заявил Мартыненко.

Отвечая на вопрос, не будет ли теперь фракция НУНС фактически фракцией Яценюка в парламенте, глава фракции заявил: "Немного не так".

"Так быть не может, потому что у нас 13 партий во фракции. Это вопрос, прежде всего, к тому, как я смогу себя вести. Больше ли симпатии к Арсению Яценюку, другим меньше? Нет. Я буду ровно относиться ко всем членам нашей фракции", - отметил он.