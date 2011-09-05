Тимошенко зарегистрировала заявление о преступлении судьи и следователей

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО зарегистрировала в Печерском районном суде Киева заявление о совершении преступления судьей Родионом КИРЕЕВЫМ, который рассматривает ее дело, и следователями Генеральной прокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Александр ПЛАХОТНЮК заявил сегодня в интервью журналистам перед началом судебного заседания по делу экс-премьер-министра.

«Сегодня в канцелярию Печерского суда было подано два заявления о совершении преступлений, которые были подписаны ТИМОШЕНКО Юлией Владимировной. В частности, в одном заявлении речь идет о нарушении со стороны суда: это отказ допросить свидетелей, это отказ допросить экспертов, это отказ приобщить к делу материалы, которые защита просит и считает доказательствами невиновности», - сказал адвокат, отметив, что и Ю.ТИМОШЕНКО, и ее защита считают такие действия неправомерными.

Кроме того, по словам А.ПЛАХОТНЮКА, еще одно заявление о возбуждении уголовного дела касается факта недопуска на допрос в суд одного из экспертов. Как отметил адвокат, информацию о невозможности принять участие в судебном заседании одного из экспертов Киевского НИИ судебных экспертиз из-за болезни собирал не суд, а прокуратура. «Мы считаем, что здесь есть признаки согласованности действий между прокуратурой и судом, и сегодня в суд подано заявление о совершении преступления, в том числе следователями Генеральной прокуратуры», - отметил А.ПЛАХОТНЮК.