Впервые после летних каникул нардепы собираются на работу

В понедельник, 5 сентября, депутаты Верховной рады впервые выйдут на работу после летних каникул.

В 11:00 в парламенте состоится согласительный совет председателей фракций. А во вторник ожидается открытие новой парламентской сессии.

Как сообщил глава фракции Партии регионов Александр Ефремов, на девятой сессии Рады шестого созыва в первоочередном порядке будут рассматриваться вопросы, связанные с выборами в ВР, в частности, закон "О выборах в Верховную раду"."На сегодня он подготовлен, я надеюсь, что в первых числах сентября он будет зарегистрирован, и в сентябре мы выйдем на его рассмотрение", - отметил Ефремов.

Кроме того, депутаты планируют рассмотреть законы о земле, а также окончательно принять закон "О пенсионной реформе". По словам Ефремова, данный закон "достаточно серьезно почистили", но необходимо проголосовать еще 42 поправки.

Напомним, во время закрытия предыдущей сессии 8 июля спикер ВР Владимир Литвин выразил надежду, что на следующей сессии депутаты будут чаще достигать взаимопонимания. Он также рассчитывает, что со следующей сессии "будет понимание и со стороны Кабинета министров места назначения и роли Верховной рады".

ТСН