Киреев повысил голос на Тимошенко

Представитель государственного обвинения, прокурор Александр МИКИТЕНКО заявляет, что защита экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО затягивает рассмотрение уголовного дела по газовым соглашениям 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, А.МИКИТЕНКО выступил с соответствующим заявлением на заседании Печерского райсуда Киева после того, как адвокаты Ю.ТИМОШЕНКО поочередно начали вносить протесты на действия председательствующего по делу судьи Родиона КИРЕЕВА, который неоднократно предупреждал экс-премьера о недопустимости внесения заявлений сидя.

«Происходящее сейчас на судебном заседании, и то, что адвокаты поочередно возражают против действий председательствующего, свидетельствует о том, что эти действия направлены на затягивание судебного разбирательства», - сказал А.МИКИТЕНКО.

Прокурор напомнил, что «Конституция одна и все равны перед законом». «Если Уголовно-процессуальный кодекс четко предусматривает, что все заявления и обращения к суду вносятся стоя, так это требования закона, а в соответствии с Конституцией, закон обязателен для всех», - подчеркнул представитель государственного обвинения.

Защита Ю.ТИМОШЕНКО начала заявлять протест на действия председательствующего по делу судьи после того, как он оставил без рассмотрения ходатайства об отводе судьи.

Р.КИРЕЕВ также не позволил Ю.ТИМОШЕНКО высказаться в поддержку заявлений своих защитников и сделал ей замечание, повысив голос, по поводу того, что она презирает суд, нарушает Конституцию и законы, когда делает свои заявления сидя.