Европарламент призвал Совет ЕС дать Украине европейскую перспективу

Европейской парламент призвал Совет ЕС предоставить Украине европейскую перспективу в новом усиленном соглашении.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на сессии Европарламента в Страсбурге.

За проект Михала Томаша КАМИНСКОГО (группа правых партий, Польша) проголосовали большинство депутатов, зарегистрированных в зале (голосование проводилось путем поднятия рук).

“Новое усиленное соглашение ставит целью... создать соответствующий и эффективный механизм постепенной интеграции Украины в ЕС и открывать путь к ее членству в ЕС”, - отмечается в докладе.

В документе депутаты Европарламента приветствуют начало переговоров с Украиной о новом усиленном соглашении, которое должно заменить ныне действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве, срок действия которого заканчивается в начале 2008 года.

Депутаты также выразили обеспокоенность политической ситуацией в Украине и призвали стороны выполнять договоренности, достигнутые 27 мая этого года.

“Перед тем, как переговоры будут завершены и установлены новые, более тесные отношения между Украиной и ЕС, нынешний кризис должен быть решен мирным путем, система балансов и противовесов восстановлена, верховенство права обеспечено”, - отмечается в документе.

Евродепутаты считают, что новое усиленное соглашение между Украиной и ЕС может стать соглашением об ассоциации, что даст возможность Украине углубить ее отношения из ЕС и продолжить движение к членству в Евросоюзе.

В то же время, документ призывает лидеров Украины к установлению политического консенсуса с целью осуществления необходимых реформ для приближения Украины к ЕС, а также значительному усилению борьбы с коррупцией.

Депутаты также отмечают достаточно “скромные” финансовые ресурсы, которые предусмотрены ЕС в рамках финансовых инструментов Европейской политики соседства, и призывают к увеличению помощи Украине. В то же время, Европарламент призвал Украину активнее пользоваться европейскими фондами.

Европарламент также приветствует решение УЕФА относительно проведения финала Чемпионата Европы по футболу в 2012 году в Польше и Украине.

Депутаты обратились в Совет ЕС с просьбой проинструктировать Еврокомиссию в ходе переговоров с Украиной о новом усиленном соглашении обратить особое внимание на необходимость обеспечения в Украине стабильной конституционной системы, защиты прав человека, усиления механизмов демократического контроля, обеспечения равенства мужчин и женщин, продолжения борьбы с пытками, проведения судебной реформы и создания независимого судопроизводства, борьбы с коррупцией.

Европарламент также считает, что Еврокомиссия в ходе переговоров с Украиной должна подчеркивать необходимость законодательных изменений для создания полностью рыночной экономики, поддержки свободного предпринимательства; с учетом роли Украины в области энергетической безопасности Европы призвать украинскую власть к скорейшему переходу на рыночные подходы в сфере снабжения энергоресурсов, способствовать усилению стратегической роли Украины как транзитера энергоресурсов, поддерживать дальнейшее развитие нефтепровода “Одесса-Броды” к Европе, а также участие Украины в нефтепроводе “Набуко”, усиливать сотрудничество с Украиной в программах защиты окружающей среды, а также способствовать участию Украины в работе европейских агентств и программ.

Как сообщал УНИАН, 5 июня Комитет по вопросам иностранных дел Европарламента одобрил проект доклада М.КАМИНСКИЙ относительно мандату на переговоры с Украиной о новом усиленном соглашении. “За” проголосовали 54 члена комитета, против – 4, воздержался – 1.

Совет министров иностранных дел ЕС представил мандат на переговоры с Украиной о новом усиленном соглашении 22 января этого года. Переговоры начались 5 марта. Главным положением нового соглашения, в соответствии с мандатом Совета министров ЕС, должно стать создание зоны свободной торговли, переговоры о которой начнутся сразу после присоединения Украины ко Всемирной торговой организации.

Европарламент в вопросах внешней политики имеет только совещательный голос, основные решения принимаются Советом министров иностранных дел, или Советом ЕС (саммитом глав государств и правительств стран-членов ЕС).