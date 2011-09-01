Янукович поздравил украинцев с Днем знаний

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил соотечественников с Днем знаний и началом нового учебного года.

«Первое сентября - всегда торжественный и волнующий момент для каждого из нас, ведь именно с него начинается неизведанный, интересный и в то же время нелегкий путь к познанию и самостоятельной жизни», - говорится в размещенном на сайте главы государства поздравлении.

По убеждению Президента, «этот день является особенным и, бесспорно, определяющим для первоклассников, которые, держась за руки родителей, впервые ступят на порог школы. Не менее важным он также будет для одиннадцатиклассников, которым придется выбирать профессиональную стезю, для выпускников средних специальных и высших учебных заведений, которые будут реализовать полученные знания в выбранной профессии».

Глава государства убежден, зерна науки вырастут в юных душах урожаем мудрости. «Пусть удивительный мир новых знаний, незабываемые минуты общения с учителями и друзьями станут самыми яркими мгновениями школьной жизни. Достигайте высоких результатов в учебе, будьте активными и успешными», - пожелал Президент Украины.

В то же время он выразил благодарность педагогам за тепло сердец, самоотверженный кропотливый труд. «Потому что именно вы способствуете формированию новых личностей, от которых зависит будущее нашего государства!, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ и пожелал всем крепкого здоровья, счастья и неисчерпаемого душевного подъема.