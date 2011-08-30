Наливайченко: Розыгрыш «языковой карты» не спасет власть

Партия «Наша Украина» выступает категорически против очередного законопроекта «псевдофилологов» Партии регионов - народных депутатов Сергея КИВАЛОВА и Вадима КОЛЕСНИЧЕНКО, которые пытаются грубо ограничить применение и развитие государственного украинского языка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», об этом заявил председатель политсовета партии Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Подобные законопроекты противоречат Конституции страны, не решают никакой реальной проблемы языков национальных меньшинств и являются лишь ширмой для усиления русификации. Поэтому мы призываем народных депутатов проголосовать против его вынесения на рассмотрение парламента. Розыгрыш «языковой карты» уже не спасет нынешний режим от утраты доверия избирателей», – убежден В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

При этом он отметил: упорное сопротивление жителей Донецка закрытию украиноязычных школ в Макеевке наглядно показывает, что традиционная для Партии регионов эксплуатация языкового вопроса дает сбои уже даже в Донбассе.

«Депутатам от Партии регионов самое время быть в Макеевке и Донецке, чтобы защитить права родителей, которые протестуют против незаконного закрытия средних школ», - заявил председатель политсовета «Нашей Украины».

«Власть, которая урезает расходы на образование, в то время как сотни миллионов бюджетных средств тратятся на ремонты чиновничьих дач и отдых высокопоставленных должностных лиц, является безответственной и антинародной. Защита украинского языка наряду с соблюдением демократии, гражданских прав и проведением честных выборов должны стать ключевой задачей для объединенных действий украинской оппозиции», - отметил он.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО призвал украинцев, все политические и общественные силы совместно противодействовать антиукраинским деяниям Партии регионов. «Мы должны сделать все для того, чтобы новое наступление этого режима на государственный статус украинского языка закончилось так же бесплодно, как осенью прошлого года», - сказал он.

В сообщении напоминается, что властный законопроект о языках, зарегистрированный 7 сентября 2010 года, не был рассмотрен из-за активных протестов украинской общественности и негативных оценок со стороны Венецианской комиссии и ОБСЕ. В сентябре 2010 года партийная группа «Нашей Украины» в Верховной Раде инициировала сбор подписей народных депутатов оппозиционных фракций в защиту государственного статуса украинского языка.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от Партии регионов С.КИВАЛОВ и В.КОЛЕСНИЧЕНКО зарегистрировали в Верховной Раде законопроект “О принципах государственной языковой политики”, который предусматривает использование региональных языков или языков меньшинств наравне с государственным. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в случае принятия законопроекта, русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27) – в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях, АР Крым и гг. Киеве и Севастополе; крымско-татарский – в АР Крым, венгерский – в Закарпатской области, румынский – в Черновицкой. Другие языки традиционных национальных меньшинств Украины получат защиту в меньших административно-территориальных единицах.