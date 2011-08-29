Янукович: мнение западных политиков не повлияет на дело Тимошенко

Возможное обсуждение судебного процесса над экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО на уровне глав разных государств не повлияет на решение украинского суда.

Об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил в интервью журналистам в Ровенской области.

«Наше обсуждение с кем-либо этого вопроса не будет влиять на решение суда. И это европейская норма, это норма демократических стран: власть не должна вмешиваться в судебную систему. И это также моя принципиальная позиция», - заявил В.ЯНУКОВИЧ, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Президент выразил убеждение, что новый Уголовный процессуальный кодекс улучшит в целом ситуацию в этих вопросах, в частности уравняет в правах сторону защиты и сторону обвинения.

«Я убежден в том, что будущий Уголовный процессуальный кодекс, который сейчас проходит экспертизу в международных учреждениях, в том числе Венецианской комиссии, улучшит ситуацию в целом в уголовно-процессуальных вопросах», - отметил Президент Украины.