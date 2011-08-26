Хара заявляет, что власть хочет сделать профсоюзы беззубыми

Председатель Федерации профсоюзов Украины (ФПУ), народный депутат от Партии регионов Василий ХАРА заявляет о попытке власти «раздробить» организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам, комментируя обыск в здании федерации работниками налоговой милиции.

«Побочный эффект (вмешательства в дела ФПУ – УНИАН) – раздробить федерацию, сделать ее беззубой, безликой с тем, чтобы можно было творить чудеса на территории Украины и чтобы некому было огрызаться», - сказал В.ХАРА.

По его словам, налоговики хотят изъять внутренние документы ФПУ. «Вмешательство по данному вопросу категорически запрещено Конституцией и законом о профсоюзах», - подчеркнул В.ХАРА.

«Тут вопросы в основном касаются имущества. Имущественные вопросы решаются в частном акционерном обществе. ФПУ принимает решение о целесообразности или нецелесообразности использования того или иного объекта. Поэтому изъятие документов – профсоюзных протоколов – является грубейшим нарушением закона», - отметил В.ХАРА.

Комментируя действия налоговиков во время расследования одного из уголовных дел, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ федерации сообщил, что ФПУ на своем заседании приняла решение о нецелесообразности использования части объектов на туристической базе «Херсон-турист» (Херсонская обл.). Однако решение о продаже объекта пока не принималось.

«Это (проверка документации - УНИАН) принято политическое решение – еще нет никакого решения – ни продано, ни намерения продать, не определилась цена, покупатели, не сделали объявления. Действия нет», - сказал В.ХАРА.

По его словам, ФПУ направила протест в прокуратуру и обратилась в суд.

В.ХАРА заявил, что федерацию пытаются скомпрометировать.

«… собственность Федерации профсоюзов сохранилась, причем она находится в Крыму, на ЮБК, в Закарпатье, Прикарпатье и т.д. Людям, любящим собственность, особенно чужую, это очень жжет руки – так хочется. Их задача – опорочить федерацию, показать ее как плохого собственника… Чтобы легонько можно было продать», - подчеркнул он.

В.ХАРА также напомнил, что в сентябре прошлого года ФПУ обратилась к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с предложением о воссоздании государственной системы санаторно-курортного оздоровления с участием собственности профсоюзов. Президент дал поручение правительству совместно с ФПУ разработать план реализации данного предложения.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ФПУ заявили, что сотрудники налоговой милиции проводят обыск в здании Федерации профсоюзов Украины с целью изъять документы, связанные с отчуждением собственности профсоюзов.

Справка УНИАН. Генпрокуратура заявила, что проводит проверку законности отчуждения имущества санаторно-курортных учреждений Федерации профсоюзов, и попросила не считать соответствующее расследование вмешательством в деятельность ФПУ.

Также Генеральная прокуратура обратилась к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ по поводу создания правительственной комиссии с целью проведения инвентаризации имущества ФПУ, определения законности его пребывания во владении ФПУ, установления государственной доли в нем и проверки законности его отчуждения.

Летом этого года прокуратура Киева возбудила 6 уголовных дел по фактам злоупотреблений должностными лицами Федерации профсоюзов Украины, в суд заявлено четыре иска о признании незаконными соглашений об отчуждении санаторно-курортных учреждений.

В то же время в ФПУ заявили, что Генеральная прокуратура незаконно вмешивается во внутриуставную деятельность федерации и ее членских организаций.

19 августа в пресс-центре Государственной налоговой администрации в Киеве сообщили, что прокуратура Киева возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Федерации профсоюзов Украины.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 ст.366 (служебный подлог) и ч.2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)) Уголовного кодекса Украины.

По данным пресс-центра, следственным отделом налоговой милиции ГНА в Киеве проводятся следственные действия по факту расхищения денежных средств, злоупотребления служебным положением, служебного подлога и преднамеренного уклонения от уплаты налогов служебными лицами ФПУ в рамках уголовного дела.

Федерация профсоюзов Украины заявила о безосновательном и противоправном вмешательстве ГНА в уставную деятельность организации.