Тимошенко - о Нечвоглоде: Это уже даже не НКВД

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сделала заявление о преступлении со стороны следователя Генеральной прокуратуры Александра НЕЧВОГЛОДА, который отдавал незаконные распоряжения о слежке за ней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на заседании Печерского районного суда Киева.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, об этом ярко свидетельствуют материалы уголовного дела.

В частности, по ее словам, А.НЕЧВОГЛОД отдал распоряжение СБУ следить за ней, прослушивать ее телефонные разговоры с целью выяснения якобы преступных связей экс-премьер-министра и ее причастности к совершению других преступлений.

Кроме того, сказала Ю.ТИМОШЕНКО, следователь ГПУ дал распоряжение СБУ собирать информацию о состоянии ее здоровья. «Такой человек не имеет права работать в правоохранительных органах. Это уже даже не НКВД», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.