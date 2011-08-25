На памятнике Казацкой сабле снова написали просоветские лозунги

В Черкасской области в поселке Ирклиев Чернобаевского района в День Независимости неизвестные вандалы осквернили памятник Казацкой сабле.

Как сообщает черкасский еженедельник «Прес-центр», в селе Ирклиев 24 августа неизвестные исписали памятник Казацкой сабле лозунгами «20 лет позора», "Слава СССР" и тому подобное.

Памятник от рук вандалов страдает во второй раз: 9 мая на нем были сделаны надписи "За победу", "На Берлин" и установлен красный флаг. Злоумышленников так и не нашли.

Как рассказал председатель Ирклиевского казацкого полка Юрий СУШКО, надписи появились утром или в ночь на 24 августа. В тот же день на домах в селе появились листовки, в которых были угрозы наподобие "готовьтесь, мы вас отвезем на Соловки".

Памятник Казацкой сабле появился в Ирклиеве в прошлом году в праздник Покровы – его строительство организовала районная организация Украинской народной партии и местное казачество.