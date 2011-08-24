Участникам митинга оппозиции объявили, что шествие запрещено

Государственные исполнители зачитали организаторам митинга оппозиции у памятника Тарасу Шевченко в Киеве решение Окружного административного суда столицы о запрещении пешего шествия в центре города.

Как передает корреспондент УНИАН, государственные исполнители в сопровождении нескольких сотрудников милиции прошли сквозь толпу возле памятника, и предъявили организаторам акции документ, в котором отмечается, что согласно решению суда участникам мероприятия запрещается проводить пешее шествие по центральным улицам Киева, в частности, Владимирской, Софийской, Михайловской и другим.

В то же время, по некоторой информации, в документе также содержится запрещение на проведение митинга оппозиции у памятника Т.Шевченко после 11.00.

Народный депутат Украины Владимир БОНДАРЕНКО проинформировал журналистов, что по непонятным причинам в парке Шевченко и в близлежащих домах отключена электроэнергия. Он допустил, что это сделано для того, чтобы участники акции не имели возможности подключить звукотраслирующую технику, которая сейчас питается от передвижных генераторов.

«Такого не было даже при КУЧМЕ», - сказал В.БОНДАРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Комитет сопротивления диктатуре, в состав которого входят 11 оппозиционных партий, планировал сегодня провести митинг у памятника Тарасу Шевченко, а затем народный марш, который должен был стартовать от памятника Шевченко и завершиться митингом на Михайловской площади.

Однако вчера, 23 августа, Окружной административный суд Киева разрешил представителям оппозиции проводить праздничные акции по случаю Дня Независимости Украины лишь возле памятника Тарасу Шевченко, запретив, таким образом, массовые мероприятия на других центральных площадях и улицах столицы.

Сегодня перед началом митинга первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ заявил, что представители и сторонники оппозиции после митинга возле памятника Тарасу Шевченко планируют идти на улицу Банковую к Администрации Президента Украины.

«Если нас не пускают на Михайловскую, то пойдем на Банковую», - сказал он.