Турчинов агитирует людей прорываться на Банковую

Представители и сторонники оппозиции после митинга возле памятника Тарасу Шевченко по случаю 20-й годовщины Независимости Украины планируют идти на улицу Банковую к Администрации Президента Украины.

Об этом УНИАН заявил первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ, отвечая на вопрос о планах оппозиции.

«Если нас не пускают на Михайловскую, то пойдем на Банковую», - сказал он.

По словам А.ТУРЧИНОВА, если милиция не будет пускать сторонников оппозиции, они все равно попытаются пройти на Банковую.

Как сообщал УНИАН, Комитет сопротивления диктатуре, в состав которого входят 11 оппозиционных партий, планировал сегодня провести митинг у памятника Тарасу Шевченко, а затем народный марш, что должен был стартовать от памятника Шевченко и завершиться митингом на Михайловской площади.

Однако вчера, 23 августа, Окружной административный суд Киева разрешил представителям оппозиции проводить праздничные акции по случаю Дня Независимости Украины лишь возле памятника Тарасу Шевченко, запретив, таким образом, массовые мероприятия на других центральных площадях и улицах столицы.