Участники АвтоМайдана собираются под Лукьяновское СИЗО

В Киеве началась акция сторонников оппозиции АвтоМайдан.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата Украины от «БЮТ-Батьківщини», председателя Народной коллегии Всеукраинской гражданской акции «Вперед» Наталии КОРОЛЕВСКОЙ.

Перед стартом АвтоМайдана Н.КОРОЛЕВСКАЯ поздравила всех украинцев с Днем Независимости Украины. «Нам сегодня - 20 лет! Уже 20 лет мы живем в своей родной любимой стране. К этому рубежу мы пришли с разными результатами: победами и поражениями, взлетами, падениями и борьбой с властью. Главным достоянием этих 20-ти лет стали мы с вами - независимые, самостоятельные, ответственные и зрелые люди, - независимо от тех, кто пытается нами руководить, от наших политических пристрастий, от возраста, социального статуса или местопребывания», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

В 10.00 к центру Киева двинулись четыре колонны участников АвтоМайдана. Об этом сообщил Андрей ПАНАЭТОВ, начальник штаба Всеукраинской общественной акции «Вперед».

«К АвтоМайдану уже присоединились тысячи наших единомышленников. Мы уверены, что многие примкнут к нам в ходе мероприятия. Сейчас мы направляемся к памятнику Т. Г. Шевченко, где свою акцию проводит Комитет сопротивления диктатуре. Также мы поддержим и митинг «Батьківщини молодой» возле Лукьяновского СИЗО и проведем свой митинг, где обязательно утвердим резолюцию АвтоМайдана», - сообщил А.ПАНАЭТОВ.

«Сегодня мы обязательно приедем под Лукьяновское СИЗО, где вместе с «Батьківщиной молодой» повяжем желто-голубые ленточки в знак нашей поддержки лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО. Я сделаю все возможное, чтоб передать ей оберег из Сорочинцев»,- добавила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Еще весной мы провели самый массовый и самый мощный митинг в этом году. Нам удалось с вами собрать такое количество сторонников. Но я уверена, что сегодня мы улучшим наш результат и АвтоМайдан удивит всех своей масштабностью и сплоченностью», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Также она добавила, что к акции присоединятся лидер «Батьківщини молодой» Евгений СУСЛОВ и народный депутат Андрей ШЕВЧЕНКО.