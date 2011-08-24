Из-за Януковича перекрыли центр столицы

С целью гарантирования безопасности Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, который сегодня в 10.00 и в 10.30 в центре Киева будет возлагать цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому, перекрыто движение транспорта и пешеходов в парке имени Т.Шевченко и по улицам вокруг памятников.

Как передает корреспондент УНИАН, работниками милиции и бойцами внутренних войск МВД Украины перекрыто движение по бульвару Т.Шевченко, улицам Владимирская, Льва Толстого, Терещенковская.

Возле парка Т.Шевченко, где сегодня в 11.00 запланировано проведение митинга оппозиции, припаркованы автобусы с военнослужащими ВВ, пожарный автомобиль.