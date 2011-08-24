Из-за Януковича перекрыли центр столицы
10:17, 24 августа 2011Политика
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Президент возложит цветы
С целью гарантирования безопасности Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, который сегодня в 10.00 и в 10.30 в центре Киева будет возлагать цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому, перекрыто движение транспорта и пешеходов в парке имени Т.Шевченко и по улицам вокруг памятников.
Как передает корреспондент УНИАН, работниками милиции и бойцами внутренних войск МВД Украины перекрыто движение по бульвару Т.Шевченко, улицам Владимирская, Льва Толстого, Терещенковская.
Возле парка Т.Шевченко, где сегодня в 11.00 запланировано проведение митинга оппозиции, припаркованы автобусы с военнослужащими ВВ, пожарный автомобиль.
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