Сегодня Украина отмечает 20-летие Независимости

Сегодня Украинское государство отмечает 20-ю годовщины Независимости.

В этот день 20 лет назад Верховная Рада Украинской Советской Социалистической Республики приняла Акт о провозглашении Независимости Украины.

1 декабря 1991 года на референдуме 90% украинцев проголосовали за независимость Украины.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня примет участие в мероприятиях по случаю 20-й годовщины Независимости Украины.

В 10.00 В.ЯНУКОВИЧ примет участие в церемонии возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому.

В 10.30 планируется участие Президента Украины в торжественном собрании возле памятника Святому Владимиру «Благословенная и единая Украина».

В то же время оппозиция призвала граждан собраться в 11.00 в Киеве возле памятника Тарасу Шевченко.