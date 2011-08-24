Сегодня Украина отмечает 20-летие Независимости
Оппозиция собирает людей на 11:00
Сегодня Украинское государство отмечает 20-ю годовщины Независимости.
В этот день 20 лет назад Верховная Рада Украинской Советской Социалистической Республики приняла Акт о провозглашении Независимости Украины.
1 декабря 1991 года на референдуме 90% украинцев проголосовали за независимость Украины.
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня примет участие в мероприятиях по случаю 20-й годовщины Независимости Украины.
В 10.00 В.ЯНУКОВИЧ примет участие в церемонии возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому.
В 10.30 планируется участие Президента Украины в торжественном собрании возле памятника Святому Владимиру «Благословенная и единая Украина».
В то же время оппозиция призвала граждан собраться в 11.00 в Киеве возле памятника Тарасу Шевченко.