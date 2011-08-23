Янукович призывает проводить выборы по-новому
... и не тянуть с Конституцией
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает провести следующие парламентские выборы на новой нормативной базе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая во дворце «Украина» на торжественном собрании, посвященном 20-й годовщине Независимости Украины.
Президент отметил, что выборы в октябре 2012 года необходимо провести на новой нормативной основе, которая исправит недостатки существующей пропорциональной модели и позволит учесть ряд рекомендаций международных организаций, в том числе Венецианской комиссии.
«Стратегически национальное избирательное законодательство должно стимулировать развитие парламентаризма, развитие партийной системы, реального местного самоуправления», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
При этом он добавил, что необходимо решить стратегическую задачу по формированию эффективной публичной власти.
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Президент выступает за оптимизацию сроков внесения изменений в Конституцию.
В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что процесс реформирования Основного Закона уже начался, в частности, он принял решение о создании Конституционной ассамблеи.
«Сроки внесения изменений в Конституцию должны быть оптимизированы. С одной стороны, процесс обновления Конституции должен быть обстоятельным и профессиональным и открытым. С другой стороны, Украина нуждается в изменениях, и искусственно затягивать процесс обновления Основного Закона также недопустимо», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.