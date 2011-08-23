Губернаторы и политики, награжденные ко Дню Независимости (список)

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ко дню Независимости наградил государственными наградами ряд губернаторов, политиков, в том числе и оппозиционных.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Согласно указу, наград удостоены почти все главы областных государственных администраций, председатели облсоветов, более сотни народных депутатов, в основном из Партии регионов, но есть и представители фракций БЮТ и НУ-НС.

Ордена и почетные звания также получили деятели культуры, науки, руководители предприятий и общественных организаций и пр.

Орденом князя Ярослава Мудрого IV степени награждены Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, министр иностранных дел Украины в 1990-1994 годах и 20002-2003 годах Анатолий ЗЛЕНКО, народные депутаты Сергей КИВАЛОВ, Владимир РИБАК, глава Севастопольской городской государственной администрации Владимир ЯЦУБА.

Орденом князя Ярослава Мудрого V степени награждены народный депутат Украины Антон ПРИГОДСКИЙ, народный депутат Украины Яков ТАБАЧНИК.

Орденом «За заслуги» I степени - председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Михаил ВИШИВАНЮК, Постоянный представитель Национального банка Украины в Верховной Раде Петр ГЕРМАНЧУК, народный депутат Василий ГУРЕЕВ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Казахстан Олег ДЕМИН, Одесский городской председатель Алексей КОСТУСЕВ, народные депутаты Юрий КРУК, Алексей КУНЧЕНКО, Валентин ЛАНДИК, Петр МЕЛЬНИК, Геннадий МОСКАЛЬ, Александр СТОЯН, Ельбрус ТЕДЕЕВ, председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ, Херсонский городской председатель Владимир САЛЬДО.

Орденом «За заслуги» ІІ степени - президент Ассоциации народных депутатов Украины, народный депутат I созыва Верховной Рады Александр БАРАБАШ, народные депутаты Виктор БОНДАРЕНКО, Александр БУДЖЕРАК, Александр ВАСИЛЬЕВ, Сергей ГУСАРОВ, Игорь ЗВАРИЧ, Николай КОМАР, Иван КУРОВСКИЙ, Игорь ЛИСОВЫЙ, Владимир НАКОНЕЧНЫЙ, Сергей ПАВЛЕНКО, Юрий САМОЙЛЕНКО, Геннадий САМОФАЛОВ, Николай СОЛОШЕНКО, Михаил ЧЕЧЕТОВ, Игорь ШКІРЯ, председатель Днепропетровской областной государственной администрации Александр ВИЛКУЛ, председатель Винницкой областной государственной администрации Николай ДЖИГА, председатель Харьковской областной государственной администрации Михаил ДОБКИН, председатель Кировоградской областной государственной администрации Сергей ЛАРИН, председатель Житомирской областной государственной администрации Сергей РЫЖУК.

Орденом «За заслуги» ІІІ степени - руководитель Главного управления Администрации Президента Евгений АНОПРИЕНКО, народные депутаты Татьяна БАХТЕЕВА, Лев БИРЮК, Елена БОНДАРЕНКО, Сергей ВАСЮТИН, Владимир ДЕМИДКО, Василий ДЕМЧИШЕН, Николай ДЕМЯНКО, Анатолий КИНАХ, Павел КЛИМЕЦ, Сергей КЛЮЕВ, Леонид КОЖАРА, Павел КОРЖ, Владимир ЛЫЧУК, Владислав ЛУКЬЯНОВ, Максим ЛУЦКИЙ, Владимир МАКЕЕНКО, Григорий МАНЬКОВСКИЙ, Михаил МИРОНЕНКО, Юрий МОРОК, Эдуард ПАВЛЕНКО, Андрей ПИНЧУК, Василий ПОТАПОВ, Анатолий СЕМИНОГА, Григорий СМИТЮХ, Сергей ТЕРЕЩУК, Владимир ТОЛСТЕНКО, Олег ЦАРЕВ, Петр ЦЮРКО, Дмитрий ШЕНЦЕВ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Кения и Объединенной Республике Танзания Владимир БУТЯГ, председатель Ривненского областного совета Юрий КИЧАТЫЙ, председатель Херсонской областной государственной администрации Николай КОСТЯК, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Французской Республике, Постоянный представитель Украины при ЮНЕСКО Александр КУПЧИШИН, председатель Закарпатской областной государственной администрации Александр ЛЕДИДА, председатель Одесской областной государственной администрации Эдуард МАТВИЙЧУК, Специальный представитель Украины по Ближнему Востоку и Африке, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Евгений МИКИТЕНКО, председатель Полтавской областной государственной администрации Александр УДОВИЧЕНКО, председатель Харьковского областного совета Сергей ЧЕРНОВ, председатель Сумской областной государственной администрации Юрий ЧМЫРЬ, председатель Хмельницкой областной государственной администрации Василий ЯДУХА.

Звание «Заслуженный экономист Украины», среди других, присвоено народным депутатам Ирине ГОРИНОЙ, Павлу ЛЕБЕДЕВУ, Владимиру СКУБЕНКО.

Звание «Заслуженный юрист Украины» - народным депутатам Ирине БЕРЕЖНОЙ, Юрию БУТУ, Юрию ВОРОПАЕВУ, Анжелике ЛАБУНСКОЙ, народному депутату, Представителю Президента Украины в Верховной Раде Украины Юрию МИРОШНИЧЕНКО, народному депутату Сергею МИЩЕНКО (отказался получать).