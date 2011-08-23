Тимошенко просится в Днепропетровск - ее маме стало хуже

Адвокаты экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО просят Печерский райсуд Киева отпустить Ю.ТИМОШЕНКО из СИЗО и дать ей разрешение для выезда в Днепропетровск в связи с ухудшением состояния здоровья ее матери.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня от имени защиты заявил адвокат Николай СИРЫЙ.

Он отметил, что защита внесла ходатайство об изменении меры пресечения для Ю.ТИМОШЕНКО на какую-либо другую, не связанную с содержанием под стражей.

Н.СИРЫЙ подчеркнул, что сегодня нет никаких объективных оснований для содержания Ю.ТИМОШЕНКО под стражей. В частности, по его словам, Ю.ТИМОШЕНКО не отказывается выполнять ни одного распоряжения председательствующего, не проявляет неуважения к суду, не затягивает рассмотрение дела.

Кроме того, он отметил, что из Днепропетровска поступила информация об ухудшении состояния здоровья 74-летней матери Ю.ТИМОШЕНКО Людмилы. «Поэтому мы просим изменить меру пресечения на какую-либо другую, не связанную с содержанием под стражей», - сказал Н.СИРЫЙ. Он также попросил дать разрешение Ю.ТИМОШЕНКО на поездку в Днепропетровск и в этой связи попросил не проводить 25 августа судебное заседание. Н.СИРЫЙ также передал список выдающихся украинских деятелей, которые поддерживают просьбу защиты об освобождении Ю.ТИМОШЕНКО.