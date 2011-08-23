Янукович объявил войну, в которой «не будет своих и чужих»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в который раз предупреждает, что у тех, кто хочет подменить правосудие политикой, ничего не выйдет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая во дворце «Украина» на торжественном собрании, посвященном 20-й годовщине Независимости Украины.

Президент отметил, что коррупция уничтожает любые реформы, проводимые в Украине. «Признаю, что и в нынешней власти уровень коррупции остается критически высоким», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он напомнил, что начал кампанию по борьбе с коррупцией. «Я объявил войну коррупции и подчеркиваю, что это не просто лозунг, в этой войне не будет своих и чужих, и кто еще не понял, почувствует, как говорится, на своей собственной шкуре. В ближайшее время», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он добавил, что это также является его ответом тем, кто хочет «политиканством и демагогией подменить правосудие».

«Заявляю открыто: ничего у них не выйдет. Довольно жить по правилам политического шоу. Только справедливое правосудие и закон, а не политическая целесообразность должны определять, было ли для гражданина преступлением, или не было то или иное дело. Это моя принципиальная позиция», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.