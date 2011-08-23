Янукович дал Героя Украины донецкому поэту
16:11, 23 августа 2011Политика
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Указ - на сайте Президента
Звание «Герой Украины» с вручением государственного ордена присвоено писателю, поэту Борису БИЛАШУ (Донецк).
Текст соответствующего указа Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА обнародован на официальном сайте главы государства.
Как отмечено в документе, звание присвоено за выдающийся личный вклад в обогащение национального культурно-художественного наследия, за многолетнюю плодотворную творческую деятельность.
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