В БЮТ настаивают, что у Тимошенко надо взять анализы

"Генпрокуратура занимается собственным пиаром и пиаром Министерства здравоохранения и я вынужден опровергнуть заявление, которое сделала женщина, которая считает себя прокурором” по делу Юлии Тимошенко, - такое заявление нардепа-бютовца Сергея Власенко обнародовал официальный сайт Батькивщины.

В частности, по словам нардепа, “заявления Генпрокуратуры о медицинском обследовании и предоставлении надлежащей медицинской помощи Юлии Тимошенко не отвечают действительности”. К этому Власенко прибавил, что "в течение недели все мировое сообщество добивались, чтобы к ней допустили личного врача, и, наконец, под безумным давлением это произошло сегодня”. Впрочем, утверждает бютовец, "медицинского обследования Тимошенко не проводилось, а судя по пресс-релизу Минздрава, они свои выводы сделали по визуальному обследованию Юлии Владимировны и никакие анализы не брались”.

По словам Власенко, любые выводы относительно состояния Тимошенко возможны лишь по итогам проведения анализов. Теперь Тимошенко отказалась от того, чтобы анализы брали специалисты МОЗ и настаивает на том, чтобы это сделал ее личный врач. К этому нардеп прибавил, что “раньше Генпрокуратура называла симулянтом Юрия Луценко, а затем вынуждены были срочно его вывозить в реанимацию”.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба Министерства здравоохранения Украины заявила о проведении медицинского обследования Ю.Тимошенко группой медицинских работников, в которую вошли сотрудники заведений Минздрава, а также личный врач и личная медицинская сестра Юлии Тимошенко. В протоколе зафиксировано, что были применены лишь “разрешенные пациенткой методы обследования”.

“Согласно протоколу, который был составлен по результатам обследования, состояние ее здоровья признано удовлетворительным. Протокол был подписан всеми членами комиссии, включая личного врача и медицинскую сестру Тимошенко”, - цитировала впоследствии выводы Минздрава представитель обвинения Лилия Фролова. К этому прокурор добавила, что “от проведения лабораторного обследования подсудимая Тимошенко отказалась”.

По данным Государственной пенитенциарной службы Украины, - это уже пятый отказ Юлии Тимошенко от лабораторного обследования.