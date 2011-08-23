Кириленко о футболе, Януковиче и свободных улицах

Лидер партии "За Украину!" Вячеслав Кириленко не готов играть в футбол с властью. Так он прокомментировал заявление советника президента Анны Герман о том, что она хотела бы организовать ко Дню Независимости футбольный матч между представителями оппозиции и власти.

"Какой футбол?! В стране политические репрессии. Когда будут решены все проблемы, особенно политические и социальные, тогда можно и в футбол с властью сыграть. Мне горько, что на такие серьезные вызовы, которые стоят перед Украиной, у власти остались ответы только такого сорта. Это значит, что сказать нечего, и что оппозиция абсолютно права, обличая ее", - цитирует Gazeta.ua.

Кириленко удивлен заявлением Герман о том, что нужно немного с юмором относиться к официальным мероприятиям к годовщине Независимости. "Еще больше, чем предложением сыграть в футбол. Поскольку для меня каждая годовщина независимости - это не юмор. Я ее лично добывал в борьбе еще со студенческих лет. Поэтому отношение, которое демонстрирует нынешний президент отменой парада, государственного уровня торжеств, меня удивляет и оскорбляет. Это значит, что ему, к сожалению, не дорога независимость этой страны", - заметил он.

Кириленко рассказал, что Комитет сопротивления диктатуре был в Киевгосадминистрации. "Нам сообщили, что в Киеве нет места для оппозиции. То есть граждане Украины не могут реализовать свое конституционное право на проведение митингов и собраний. Потому что кто-то считает, что все площади заняты. Я думаю, мы докажем, что в Киеве есть свободные площади и улицы", - добавил политик.