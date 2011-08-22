Янукович за полчаса успеет к трем памятникам

В среду, 24 августа, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в мероприятиях по случаю 20-й годовщины Независимости Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в 10.00 В.ЯНУКОВИЧ примет участие в церемонии возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому.

В 10.30 планируется участие Президента Украины в торжественном собрании возле памятника Святому Владимиру «Благословенная и единая Украина».