Янукович за полчаса успеет к трем памятникам
19:20, 22 августа 2011Политика
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(программа на 24 августа)
В среду, 24 августа, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в мероприятиях по случаю 20-й годовщины Независимости Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в 10.00 В.ЯНУКОВИЧ примет участие в церемонии возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому.
В 10.30 планируется участие Президента Украины в торжественном собрании возле памятника Святому Владимиру «Благословенная и единая Украина».
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