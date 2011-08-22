Киреева опять просят отпустить Тимошенко

В заседании Печерского районного суда Киева по делу экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО объявлен перерыв до 18.35.

Как передает корреспондент УНИАН, перед объявлением перерыва защита Ю.ТИМОШЕНКО заявила ходатайство об изменении меры пресечения экс-премьеру.

В частности, адвокат Александр ПЛАХОТНЮК отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО до взятия ее под стражу появлялась на каждое заседание суда. Кроме того, добавил он, экс-премьер-министр не препятствует установлению истины по делу.

«Мы просим изменить меру пресечения для Ю.ТИМОШЕНКО на не связанную с содержанием под стражей», - сказал А.ПЛАХОТНЮК.

Кроме того, он передал судье список лиц, которые обратились в суд с готовностью взять Ю.ТИМОШЕНКО на поруки.

Другой адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Николай СИРЫЙ добавил, что дальнейшее пребывание экс-премьера под стражей ставит под угрозу ее жизнь и здоровье.

В свою очередь, представители государственного обвинения отметили, что оснований для отмены меры пресечения к подсудимой в виде содержания под стражей нет.

После этого судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ объявил перерыв для принятия решения по данному ходатайству адвокатов.