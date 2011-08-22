В Броварах прошел рекордный парад с историческими представлениями

В городе Бровары Киевской области прошли праздничные мероприятия по случаю 20-й годовщины независимости Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской областной государственной администрации.

Празднование началось с театрализованного представления - парада территориальных общин Киевской области «Киевщина - сердце Украины», который представлял собой шествие и исторические представления становления городов и районов области, в котором приняли участие Герои Украины, художественные коллективы, народные и заслуженные артисты, известные спортсмены, руководители хозяйств и предприятий области, талантливые дети - победители олимпиад, творческих и художественных конкурсов.

По словам председателя Киевской ОГА Анатолия ПРИСЯЖНЮКА, если два месяца назад в параде готовы были принять участие восемь районов и три города, то уже за месяц до празднования такое желание выразили все. «Мне приятно, что инициативу администрации поддержали все общины Киевской области, и я был чрезвычайно поражен патриотизмом и любовью к родному краю наших людей», – сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

В целом в параде приняли участие 37 общин области в количестве более 12 тыс. чел., что, по версии представителей «Книги рекордов Украины», составляет новый зафиксированный рекорд Украины в категории «Массовые мероприятия», а Киевской областной государственной администрации был вручен соответствующий диплом.

Также на празднике проходили народные гуляния «Слобода Киевщины», где на протяжении всего дня выступали фольклорно-этнографические коллективы, давали мастер-классы народные умельцы, кузнецы, гончары, проводились конкурсы, выставки, ярмарки и угощение гостей праздника. Праздник завершился гала-концертом и фейерверком.